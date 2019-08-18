دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy S11 ينطلق العام المقبل بمستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

طورت شركة سامسونج هذا العام مستشعر Isocell Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على أن سامسونج ستقدم مستشعرها الجديد في هاتف Galaxy S11 العام المقبل.

كانت شركة شاومي أولى الشركات التي أعلنت عن دعم أحدث الإصدارات القادمة بمستشعر سامسونج الجديد Isocell Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما تقدم سامسونج العام المقبل نفس المستشعر في هواتف Galaxy S11.

ومن المقرر أن يكون مستشعر Isocell Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل أول مستشعر يتخطى دقة 100 ميجا بيكسل في الهواتف الذكية، كما يدعم إنتاج صور بدقة 12032 في 9024 بيكسل.

ولقد جاءت التسريبات الجديد حول هواتف Galaxy S11 عبر Ice Universe، كما أشير إلى أن هواتف Galaxy S11 ستنطلق في ربيع عام 2020.

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كما أوضحت شاومي في إعلانها عن ضم هذا المستشعر في هواتفها الذكية، أنه سيدعم إنتاج صور بحجم اللوحات الإعلانية، مع أعلى جودة عرض، كما سيتيح هذا المستشعر للمستخدم الحصول على أدق تفاصيل في المشهد عند التصوير.

أيضاُ من المقرر أن يدعم المستشعر إنتاج صور بدقة 27 ميجا بيكسل مع تكبير حتى مرتين، كما سيقدم أعلى جودة ووضوح في التصوير في الإضاءة المنخفضة، ومن المتوقع أن يدعم هاتف Galaxy S11 بميزة التكبير البصري حتى 10 مرات.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy S11 ينطلق العام المقبل بمستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.