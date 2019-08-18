شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى للمقاومة شمال بيت لاهيا بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى 5 مقاومين فلسطينيين شمال بيت لاهيا بقطاع غزة، برشاشات المروحيات وقذائف المدفعية، الليلة، مدعية أنها أحبطت محاولة تسلل.
وبحسب موقع "مفزاك لايف" العبرى، حدد مرصد للجيش الإسرائيلى 5 أشخاص اقتربوا من السياج، مشيرا إلى أن أحدهم على الأقل مسلحا.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تمت تصفية 4 فلسطينيين على الأقل خلال التعامل مع محاولة تسلل من شمال قطاع غزة.
وتسود حالة من التوتر الشديد على حدود قطاع غزة والاحتلال يفرض رقابة عسكرية ويبحث عن مقاومين تسللوا خلف الجدار، بحسب ما تتحدث وسائل إعلام عبرية.
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