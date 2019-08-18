شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف أرضا خالية شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة، مواقع وأراضى زراعية شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة حربية من نوع أباتشى، أطلقت صاروخا على موقع شمال بلدة بيت لاهيا ودمرته بالكامل، ما أدى لاشتعال النيران دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف أراض زراعية شمال غرب البلدة، إضافة إلى قصف موقع بقذيفتين دون وقوع إصابات.
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