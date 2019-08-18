شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يوسع سيطرته على محيط خان شيخون فى ريف إدلب الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وحدات من الجيش السورى، عملياتها ضد تجمعات ومراكز انتشار التنظيمات الإرهابية فى ريف إدلب الجنوبى موسعة نطاق سيطرتها فى محيط مدينة خان شيخون، بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن وحدات من الجيش خاضت خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة مع مجموعات من إرهابيى (جبهة النصرة) على اتجاه قرية مدايا شمال غرب مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبى بعد سيطرتها على قرى عابدين وخربة عابدين وأم زيتون غرب المدينة.

وأشارت الوكالة، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين، بينما لاذت مجموعات منهم بالفرار شمالا باتجاه مناطق انتشارهم فى عمق ريف إدلب الجنوبى.

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وفى محيط بلدة التمانعة، نفذت وحدات من الجيش رمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية ومكثفة على تحصينات وخطوط إمداد للتنظيمات الإرهابية المدعومة بالمال والسلاح من النظام التركى ومن دول غربية، بالإضافة إلى تدمير آليات وعتاد للتنظيمات الإرهابية ومقتل وإصابة عدد من أفرادها.

واستعادت وحدات الجيش، الأربعاء الماضى، السيطرة على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بريف إدلب الجنوبى، بعد أن كبدت التنظيمات الإرهابية التى كانت متمركزة هناك خسائر كبيرة فى المعدات والأفراد.