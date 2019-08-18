إسطنبول.. "حراك" تحيي الذكرى السادسة لفض "رابعة"

إسطنبول / رنا جاموس / الخليج 365نظمت مبادرة "حراك" المعارضة للنظام المصري، السبت، في قاعة مؤتمرات إسطنبول، فعالية لإحياء الذكرى السادسة لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة شرقي القاهرة صيف 2013، والذي خلف مئات الضحايا والمصابين.شارك في الفعالية ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، وممثلون من الجاليات العربية والمصرية في إسطنبول، بالتعاون مع عدد من القنوات المعارضة للنظام المصري.واعتبر أقطاي، في كلمته، أن تركيا أول دولة فتحت ذراعيها لاستقبال المصريين بعد "رابعة" من دافع وطني وانساني.

فيما أكد منسق مبادرة "حراك"، عمار فهد، في كلمته، أن "الشعب المصري لن ينسى تلك الذكرى (..) وتستحق التذكير".

من جهته، قال مدير قناة "مكملين" المصرية المعارضة للنظام، أحمد الشناف، في كلمة له، إن ذكرى رابعة "لن تكون لجلد الذات، بل هي محطة للتقييم والتصحيح والعمل بكل ما يستلزم الأمر من جهد".

كما قدم مجموعة من المغنيين المصريين والعرب والأتراك أغنية عن ذكرى رابعة بعنوان "ملحمة جوانا روح".

وتعرف مبادرة "حراك" التي انطلقت قبل أيام من الذكرى السادسة للفض، نفسها عبر صفحتها بـ"فيسبوك" بكونها: "مبادرة لمجموعة من الشباب والمؤسسات المصرية في الخارج، معنية بتنظيم فعاليات وتبني مبادرات خاصة بالشأن المصري".

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وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

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