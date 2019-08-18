العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم تتضمن فتح منفذ حدودي بين البلدين

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، التوقيع على مذكرة تفاهم مع إيران تتضمن فتح منفذ حدودي جديد بين البلدين وإنجاح مراسيم الزيارة الأربعينية.

المذكرة وقعها وزيرا الداخلية العراقي وزير الداخلية ياسين الياسري والإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، خلال زيارة الأول والوفد المرافق له إلى طهران، اليوم.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "بعد وصول الياسري مباشرة عقد اجتماعا ثنائيا مشتركا مع نظيره الإيراني في مقر وزارة الداخلية الإيرانية أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين وزارتي داخلية البلدين؛، ما يسهم في إنجاح مراسيم زيارة الاربعين المقبلة للإمام الحسين عليه السلام ويحقق انسيابية للزائرين في تأدية مناسك الزيارة".

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وأوضح الياسري أن ثمة إجراءات اتخذت في وزارة الداخلية ستسهل تحقيق نجاح الزيارة الأربعينية، منها فتح منفذ جديد للزائرين، وهو منفذ المنذرية الذي سيقلل الزخم على باقي المنافذ، وكذلك إجراءات ختم الجوازات فقط وعدم الحاجة إلى التأشيرات، وتشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية للإشراف على دخول الزائرين وتأمين الحماية اللازمة لهم.

ولفت البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث أسس التعاون المشترك وتعزيز الأمن في البلدين الجارين عن طريق توسيع آفاق التعاون الثنائي".

وأكد الياسري، خلال اللقاء، على "عمق العلاقة التي تربط العراق وإيران"، مشددا على حرص حكومته على "الارتقاء بمستوى هذه العلاقة وبما يحقق تطلعات البلدين ومصالح شعبيهما".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.