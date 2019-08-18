إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أصيب 6 إسرائيليين، السبت، بينهما اثنان بجروح طفيفة، و4 آخرون بالهلع، جراء إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، حيث اعترض نظام "القبة الحديدية" اثنين منها.

وقال الجيش في بيان اطلعت الخليج 365 عليه: "في أعقاب تقرير عن إطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة، اكتشفنا إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة إلى إسرائيل".

وأضاف: "اعترض نظام القبة الحديدية اثنين من الصواريخ، بينما لم يعرف مصير الصاروخ الثالث".

Advertisements

بدورها، ذكرت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة، أن شظايا أحد الصواريخ الثلاثة سقط على منزل في مدينة سديروت شمال شرق القطاع، وأدت لإصابة مستوطنين بحالة من الهلع، وتضرر المنزل.

وقبل إعلان الجيش بفترة وجيزة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن صافرات الإنذار دوت في مدينتي سديروت والمجلس الإقليمي النقب جنوبي إسرائيل.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها إسرائيل إطلاق صاروخ من قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وشهدت المنطقة الحدودية في قطاع غزة، مساء الجمعة، مسيرات "العودة" الأسبوعية، والتي تصدى لها الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 63 شخصا بينهم 32 بالرصاص الحي، بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.