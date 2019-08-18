اليمن.. الجيش يُحرر مناطق جديدة في معقل الميليشيا الإرهابية بـ #صعدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الجيش اليمني، اليوم السبت، أنه بمساندة تحالف دعم الشرعية، تمكنت قواته من تحرير مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد هايل القشائي، أن «قوات الجيش حررت قرية خشبان، بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي، والمطلة على قرية آل حسن»، لافتًا إلى أن القوات مدعومة بتحالف دعم الشرعية قطعت خطوط إمداد الإرهابيين إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

Advertisements

وأضاف القشائي، أن قوات الجيش تواصل تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، كما أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات تابعة لهم.

ويخوض الجيش اليمني، مدعومًا من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الميليشيات الإرهابية بمديريات صعدة.