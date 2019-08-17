شكرا لقرائتكم خبر عن تصرُّف غريب .. «مشهور» يحاول تحضير الشاي داخل صِهريج مياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أثار مقطع فيديو انتشر على وسائط التواصل الاجتماعي استنكار روادها واستغرابهم في ذات الوقت ، وظهر في المقطع الغريب شخص وهو من مشاهير التواصل يقوم برمي مجموعة من أكياس الشاي داخل “صهريج مياه” على سيارة مخصصة لنقل المياه ، ليقوم بعد ذلك بإفراغ كيس من السكر داخل الصهريج قبل أن يحرك الخليط بعصا، معتقداً أنه سيخرج على شكل “شاي” ، واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلته ، مستفسرين عن أسباب قيامه بهذا الأمر الغريب .

وفي الصدد طالبت جمعية “إطعام” بمحاسبة الفاعل، وقالت الجمعية في تغريدة على حسابها الرسمي ” إن سلوكيات المستهترين بالنعمة العابثين بعطايا الرحمن يجب أن تتوقف، إطعام تستنكر هذا السلوك المهين للنعمة، وتتطلع لعقوبات رادعة تجاه هذه الممارسات، لقد حان الوقت لسن العقوبات والغرامات على المهدرين” .

Advertisements