تصرُّف غريب .. «مشهور» يحاول تحضير الشاي داخل صِهريج مياه (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصرُّف غريب .. «مشهور» يحاول تحضير الشاي داخل صِهريج مياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أثار مقطع فيديو انتشر على وسائط التواصل الاجتماعي استنكار روادها واستغرابهم في ذات الوقت ، وظهر في المقطع الغريب شخص وهو من مشاهير التواصل يقوم برمي مجموعة من أكياس الشاي داخل “صهريج مياه” على سيارة مخصصة لنقل المياه ، ليقوم بعد ذلك بإفراغ كيس من السكر داخل الصهريج قبل أن يحرك الخليط بعصا، معتقداً أنه سيخرج على شكل “شاي” ، واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلته ، مستفسرين عن أسباب قيامه بهذا الأمر الغريب .
وفي الصدد طالبت جمعية “إطعام” بمحاسبة الفاعل، وقالت الجمعية في تغريدة على حسابها الرسمي ” إن سلوكيات المستهترين بالنعمة العابثين بعطايا الرحمن يجب أن تتوقف، إطعام تستنكر هذا السلوك المهين للنعمة، وتتطلع لعقوبات رادعة تجاه هذه الممارسات، لقد حان الوقت لسن العقوبات والغرامات على المهدرين” .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.