شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان العربي يطالب برفع اسم السودان من «قائمة الإرهاب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 17 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 17 أغسطس 2019 / 20:50

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وقال السلمي على هامش مشاركته في حفلة التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان، إنها لحظة تاريخية مناسبة يستحق فيها شعب وقيادة السودان الرفع الكامل لهذه العقوبات تقديراً لتضحيات الشعب السوداني ودعماً للمرحلة الجديدة.

وأكد أن البرلمان العربي انطلاقاً من التزامه بالوقوف مع السودان ودعمه، أعد مذكرة قانونية سيتم إرسالها بالتنسيق مع حكومة السودان إلى الإدارة والكونغرس الأميركي.

وأشار إلى أن صوت العقل والحكمة انتصر في السودان، وفشل مشروع التخريب والفوضى وانتصر مشروع الدولة والسلام.