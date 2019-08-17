شكرا لقرائتكم البحرين تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الشيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 17 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 17 أغسطس 2019 / 20:46

أدانت مملكة البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة، واصفة العمل الإرهابي بالجبان حيث يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيمًا على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحافي اليوم (السبت)، موقفها الراسخ والداعم لجهود المملكة، فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.