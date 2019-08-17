شكرا لقرائتكم اعتقال "إسلامي متطرف" أميركي في مركز مكسيكي للمهاجرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكسيكو - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 17 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 17 أغسطس 2019 / 16:23

أعلنت المكسيك أنها رحّلت إلى الولايات المتحدة مواطناً أميركياً اعتقلته في مركز احتجاز لمهاجرين، للاشتباه في دعمه تنظيمات متشددة.



وذكر مكتب المدعي العام المكسيكي أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت "نشرة زرقاء" في حق الرجل الملاحق من مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي)، للاشتباه في نشره مواد على الإنترنت "تحضّ على دعم الجهاد العنيف والإسلام المتطرف".

وأوردت وسائل إعلام مكسيكية أن الرجل يُدعى محمد أزهر الدين شهيبة، علماً انه اعتُقل في مركز احتجاز لمهاجرين في ولاية تشياباس الجنوبية، قرب الحدود المكسيكية - الغواتيمالية.

وتُستخدم هذه المراكز لإيواء مهاجرين غير شرعيين في شكل موقت، بحيث تعالج سلطات الهجرة المكسيكية ملفاتهم.