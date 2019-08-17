شكرا لقرائتكم كيم يشرف مجدداً على اختبار "سلاح جديد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 17 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 17 أغسطس 2019 / 16:17

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم السبت، بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف مجدداً على اختبار "سلاح جديد".



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والاختبار العسكري الذي نُفذ الجمعة هو السادس في الأسابيع الأخيرة لبيونغيانغ التي اعتبرت اختباراتها احتجاجاً على المناورات العسكرية السنوية الأميركية - الكورية الجنوبية.

وذكر مسؤولون عسكريون في سيول أن الدولة الستالينية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى الجمعة، حلّقا نحو 230 كيلومتراً قبل أن يسقطا في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن نتائج التجارب كانت "مثالية"، وساهمت في "تعزيز الثقة في شكل أكبر في نظام الأسلحة". وأشارت إلى أن "مقذوفات جوتشي (العقيدة الكورية الشمالية) أُطلقت في حضور القائد الأعلى".

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن ستيفن بيغون، الموفد الأميركي المكلّف ملف كوريا الشمالية، سيتوجّه إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات في شأن نزع الأسلحة النووية لبيونغيانغ.