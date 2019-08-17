"كانت في طريقها إلى خارج المملكة".. ماذا ضبطت جمارك مطار المدينة

ذكرت ذلك هيئة الجمارك السعودية، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت 17 أغسطس/ آب، مشيرة إلى أن المتهمين قاموا بإخفاء أكثر من 3 ملايين ريال (حوالي 804 ألف دولار) بين أمتعتهم الشخصية.

ولفتت إلى أنه تم كشفهم من قبل العاملين في المطار، وأن أصحاب تلك الأموال لم يقدموا ما يثبت حصولهم على تصريح قانوني لاصطحاب تلك الأموال إلى خارج المملكة.

ولفتت صحيفة "عرب نيوز" إلى قول أحمد الغامدي، مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز: "تم ضبط المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 948300 ريال، بينما حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره 679000، وفي المحاولة الثالثة حاول مسافر تهريب 415500 ريال، وكانت أكبر محاولات التهريب التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغ قدره مليون وخمسون ألف ريال".

ولفت الغامدي إلى أن عدم تقديم المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم، لما يثبت مشروعية أو مصادر هذه المضبوطات، يعزز اتهامهم بالارتباط بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال".