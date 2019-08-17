الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مناطق شمال غزة

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن "الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا". وأضاف الإعلام العبري، أن "هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل". يتبع...

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