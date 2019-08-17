إدانات واسعة للاعتداء الحوثي على حقل الشيبة السعودي

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أدانت دول ومنظمات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل ومصفاة الشيبة للغاز الطبيعي في السعودية، مؤكدة أن هذا العمل يستهدف إمدادات الطاقة للعالم وليس المملكة فقط.

"الخليج 365" من الرياض: أدانت مملكة البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة، واصفة هذا العمل الإرهابي بالجبان حيث يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيمًا على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها, موقفها الراسخ والداعم لجهود المملكة, فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

من جانبها أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداء الإرهابي في حقل الشيبة.

وقال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام للمنظمة ، في بيان صحافي: "إن المنظمة تدين هذا الحادث الإرهابي المجرم الذي استهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم".

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وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها للاعتداء الذي استهدف حقل الشيبة البترولي في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتة عن مصدر بالوزارة، قوله إن أن هذا العمل الذي يستهدف أمن واستقرار السعودية وإمدادات الطاقة العالمية، يتطلب جهدا عالميا لوقفه؛ بما يجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزيدا من التوتر.‏

وأكد المصدر وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كانت شركة أرامكو السعودية قد أكدت في بيان إن فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على حريق محدود في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز بشرق المملكة ولم يؤثر الأمر في إمدادات النفط الخام.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قالت في وقت سابق اليوم إنها استهدفت حقل الشيبة النفطي بشرق المملكة.