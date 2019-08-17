دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق TouchRetouch يعمل على مسح التفاصيل غير المرغوب فيها من صورك

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق TouchRetouch يعمل على مسح التفاصيل غير المرغوب فيها من صورك

TouchRetouch هو عبارة عن تطبيق لتحرير الصور يتيح لك إزالة الكائنات غير المرغوب فيها على الفور من صورك بطريقة بسيطة وفعالة.

وذلك من خلال إبراز العنصر الغير مرغوب به بملسة من إصبعك، على سبيل المثال الكوابل الكهربائية والأعمدة والأشخاص غير المرغوب فيهم وصناديق القمامة أو أي شيء آخر.

وبعد تحديد العنصر المُراد إزالته، دع المهمة للتطبيق، فهو سيتكفّل بالباقي.

ولعل أبرز أدوات التطبيق، أداة الاستنساخ، التي من خلالها ستتمكن من ضبط نصف القطر أو التدرج أو العتامة وفقًا لتفضيلاتك. بينما تتيح لك أداة Eraser حذف ما تم استنساخه للتو.

باختصار TouchRetouch هو التطبيق الذي يُقدّم لك كل ما تحتاجه من أدوات لإزالة المحتوى غير المرغوب فيه بكفاءة من صورك.

وكما هو ملاحظ في الصورة أدناه، يأتي التطبيق بواجهة تعديل بسيطة تتضمن عدة أدوات تُساعدك في إنجازك المهمة بأفضل حال.

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أخيرًا، تطبيق TouchRetouch متوفّر على كلٍ من نظام تشغيل أندرويد و iOS. وللأسف الشديد التطبيق غير مجاني، حيث للاستفادة منه تحتاج إلى شرائه بسعر 1.99$ دفعة واحدة.

ونحن بدورنا وبناءً على المُراجعات الخاصة بالتطبيق من قبل مستخدميه إذ ننصح بتحميله فهو يستحق بنظرنا الشراء.

تحميل تطبيق TouchRetouch على أندرويد.

تحميل تطبيق TouchRetouch على iOS.

التدوينة تطبيق TouchRetouch يعمل على مسح التفاصيل غير المرغوب فيها من صورك ظهرت أولاً على عالم التقنية.