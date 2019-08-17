دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم شاشة Galaxy Note10 لهواتف ابل iPhone 11 هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سامسونج لتوريد شاشات OLED لشركة ابل، لدعم هواتف iPhone 11 المقرر إطلاقها لاحقاً هذا العام، وهي نفس الشاشات المستخدمة من سامسونج في كلاً من هواتف Galaxy S10 وأيضاً Galaxy Note10.

إستطاعت شركة سامسونج أن تحصل هذا العام على أعلى تقييم في تصميم الشاشة من DisplayMate في كلاً من هواتف Galaxy S10 وGalaxy Note10، وفي أحدث التسريبات أشير إلى أن ابل في طريقها لدعم هواتف iPhone هذا العام بنفس فئة الشاشات OLED المستخدمة في إصدارات سامسونج.

ولقد إستخدمت ابل شاشات OLED في كلاً من هواتف iPhone X، وiPhone Xs، وأيضاً في هاتف iPhone Xs Max، والتي صممت خصيصاً لهذه الإصدارات، حيث عرفت هذه الشاشات برمز LT2، بينما تأتي شاشات OLED في هواتف الأيفون هذا العام برمز M9 وهي نفس اللوحات المستخدمة في هواتف Galaxy S10 وGalaxy Note10.

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يذكر أن شركة ابل تحرص على دعم هواتف iPhone بشاشة تقدم عرض أكثر واقعية في تشبع الألوان، أي بعكس بعض الشركات التي تقدم ألوان حيوية إلا أنها مميزة بتشبع بنسبة كبيرة جداً في الألوان، لذا من المتوقع أن يتم ضبط شاشات OLED من سامسونج لتتوافق مع معايير ابل، كما تأتي الشاشات بالتأكيد دون ثقب الكاميرة الأمامية.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم شاشة Galaxy Note10 لهواتف ابل iPhone 11 هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.