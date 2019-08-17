شكرا لقرائتكم خبر عن الإدراة العامة النسائية بالمسجد النبوى توفر المناخ التعبدى للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة النسائية بشئون المسجد النبوي بالمدينة المنورة تقديم أفضل وأجل خدماتها لضيفات الرحمن زائرات المسجد النبوي الشريف بعد أن أدين مناسك حجهن بكل يسر وأمان، وذلك من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها لحج هذا العام.

وتضمنت البرامج تطوير أداء الموظفات الرسميات من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية وكذلك تأهيل المتقدمات للعمل في المواسم على كيفية التعامل مع الزائرات وإدارة الحشود وشرح الأنظمة والتعليمات، إلى جانب إقامة دورات لتعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات سعياً منها لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهم بالسكينة والهدوء والطمأنينة مع توفير المناخ التعبدي داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة بهما والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة لتأدية النسك على الوجه الأكمل وكذلك توفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي.

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وتقوم الإدارة العامة النسائية من خلال المراقبات التأكد من توافر جميع المتطلبات والخدمات في أقسام مصلى النساء من مياه زمزم المبردة والفرش ومتابعة نظافة المسجد وجاهزية دورات المياه الخاصة بالنساء على مدار الساعة وجمع المفقودات التي تسلم إلى أصحابها أو تسلم إلى قسم المفقودات في حالة عدم العثور على أصحابها وتعد تقارير يومية منهن بذلك كله .