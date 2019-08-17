- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: استمرار اعتداءات مليشيا الحوثى هو الخطر الأكبر على اتفاق ستوكهولم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن هجمات مليشيا الحوثى على حقل نفط الشيبة فى السعودية دليل آخر على إزدراء الجهود السياسية للأمم المتحدة.
وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التى تقودها الأمم المتحدة".
وأضاف قرقاش: "توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضرورى فى المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم".
وكان خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى، إن هجوم جماعة الحوثى اليمنية بطائرات مسيرة على حقل نفط سعودى، يستهدف تعطيل إمدادات النفط العالمية، مؤكدا أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، إنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش: استمرار اعتداءات مليشيا الحوثى هو الخطر الأكبر على اتفاق ستوكهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.