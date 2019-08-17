وزير خارجية الجزائر يدعو أعضاء مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية لتعزيز سياسة التضامن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا صبرى بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائرى، اليوم السبت، الدول الأعضاء فى مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية إلى تعزيز سياسة التضامن فى إفريقيا، مؤكدا أنه بإمكان هذه المنظمة القوية أن تلعب دورا حاسما فى تسوية الأزمات ودعم السلم.

وقال بوقدوم فى كلمة له فى الاحتفال بالذكرى الـ27 لإنشاء مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية بمقر سفارة ناميبيا بالجزائر العاصمة، إن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية منظمة إقليمية قوية بإمكانها أن تلعب دورا حاسما فى تسوية الأزمات وترقية السلم فى القارة.

وأشاد بمبادرة ناميبيا للاحتفال بالذكرى الـ27 لإنشاء مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية بالجزائر العاصمة، ودعا البلدان الأعضاء فى المنظمة إلى تعزيز سياسة التضامن فى الفضاء الأفريقى وتشجيع التكامل القاري.

وأشار إلى ضرورة دعم مشاريع الاستثمار فى القطاعات المصرفية والصناعية والتربوية والخاصة بالتعليم العالى مؤكدا أن الجزائر تشارك وتدعم فى هذا التوجه.

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائرى "يمكننا أن نبنى سويا مستقبلا أفضلا ففرص الاستثمار والشراكة واسعة ومتنوعة"، مضيفا أن الجزائر مستعدة لفتح مراكزها الجامعية لاستقبال المزيد من الطلبة من بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية.

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من جانبها، نوهت سفيرة ناميبيا بالجزائر باندولينى كاينو شينجانج بالدور الهام للحكومة الجزائرية فى هذا المجال والتى مازالت تفتح الأبواب للطلبة من بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية من خلال منح الدراسة التى تقدمها لهم".

وقالت الدبلوماسية "شراكتنا مع الجزائر متينة وتشمل العديد من الميادين أهمها التعليم العالي"، مشيرة إلى أن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية التى تعد اليوم من بين أهم المجموعات الاقتصادية الاقليمية للاتحاد الأفريقى تضم 16 دولة هى أنجولا وبوتسوانا وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتينى وليسوتو ومدغشقر ومالاوى وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا وسيشل وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.

يذكر أن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية تأسست فى 17 أغسطس 1992 خلال قمة ويندهوك فى ناميبيا ويقدر تعداد سكانها حوالى 343 مليون نسمة وتزخر بثروات طبيعية هائلة وموارد أخرى جعلتها وجهة مناسبة للاستثمارات.