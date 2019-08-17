قدم: السد يهزم الدحيل ويتوّج بالسوبر القطري للمرة الـ15

توّج فريق السد، السبت، بلقب كأس السوبر القطري لكرة القدم للمرة الـ15 في تاريخه.
وتغلب السد على الدحيل بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "جاسم بن حمد".
ويدين السد بالفضل في تحقيق اللقب المحلي إلى علي أسد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.
وشهدت المباراة طرد كل من لويس مارتن جونيور وعاصم مادبو لاعبي الدحيل بعد التدخل العنيف على سالم الهاجري والإسباني جابي لاعبي السد.
بهذا الفوز، واصل السد تفوقه على الدحيل، بعدما أطاح به قبل أيام قليلة من دوري الأبطال الآسيوي عقب الفوز عليه (2-1) في مباراة العودة بدور الـ16 بالبطولة القارية، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل (1-1).
كما أن الإسباني تشافي هيرنانديز حقق أول ألقابه كمدرب بعدما اعتزل الساحرة المستديرة نهاية الموسم الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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