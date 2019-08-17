لجنة أممية تؤكد: مطار زوارة الليبي منشأة مدنية

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، أن مطار زوارة (شمال غرب) هو منشأة مدنية، منددة بغارات شنتها عليه قوات الشرق، بقيادة اللواء خليفة حفتر، ما ألحق به أضرارا جسيمة.

وأعلنت قوات حفتر مسؤوليتها عن غارات تعرض لها المطار، الخميس والجمعة الماضيين، بزعم استخدامه لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه حكومة الوفاق الوطني.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إنها أرسلت لجنة تقييم إلى المطار، وتأكدت بعد فحص منشآته من عدم وجود أية أصول أو منشآت عسكرية.

وأضافت: كان تقييم اللجنة هو أنه لا يوجد مؤشر على الاستخدام العسكري لمطار زوارة، وهو منشأة مدنية.

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وجددت البعثة إدانتها لغارات قوات حفتر على المطار، ما ألحق أضرارًا جسيمة ببنيته التحتية، بما فيها مدرج المطار.

وشددت على أن أية هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة الأممية أنها ستتشارك المعلومات والأدلة التي جمعتها مع كل من مجلس الأمن وفريق الخبراء والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، كما فعلت مع تقييمات أخرى أجرتها في أعقاب حوادث مماثلة.‎

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، حسب منظمة الصحة العالمية في 5 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليًا بين قوات الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.