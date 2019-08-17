وزير خارجية إيران يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت

الكويت/محمد عبدالغفار/الخليج 365

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء السبت، زيارة رسمية إلى الكويت تستغرق يوماً واحداً.

وقال مصدر دبلوماسي إيراني، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن ظريف سيلتقي الأحد نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والقيادة السياسية.

وأضاف أن المحادثات ستتركز على الوضع الأمني في المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة في الخليج لحماية ممرات النفط.

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وأشار المصدر إلى احتمالية طرح المبادرة الإيرانية بعقد اتفاقية "عدم اعتداء" بين دول المنطقة.

ولفت إلى أن ظريف سيغادر الكويت بعد ظهر الأحد متوجها إلى فنلندا ثم السويد ويختتم جولته الخميس في النرويج.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.