باكستان.. مقتل 4 أشخاص بينهم مسؤول سياسي بهجوم مسلح جنوب غرب البلاد

الخليج - واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم بينهم مسؤول سياسي بهجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موكب “أمان الله زركزئي” وهو زعيم قبلي محلي وقيادي في حزب “بلوشستان الوطني” ما أدى إلى مقتله وحفيده واثنين من حراسه.

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وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث، وقامت بجمع الأدلة، مشيرة إلى أن المسلحين الذين نفذوا الهجوم نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن أي جهة المسؤولية حتى الآن.

من جانبه، دان زعيم حزب بلوشستان الوطني سردار أختير مينغل مقتل أمان الله زركزيئ” واصفاً ذلك بالعمل الارهابي الجبان.

ويعد حزب بلوشستان الوطني من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء عمران خان.