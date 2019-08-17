توقعات #الأرصاد غدا.. طقس غير مستقر غدًا بسبب الغبار والأمطار

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

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وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، وكذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وتابعت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.