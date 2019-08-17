شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابى على حقل الغاز فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء الإرهابى، الذى تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعى فى حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من قبل ميلشيات الحوثى فى اليمن، فى عمل إرهابى جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم دائمًا لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام معها فى جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.