سقوط مزيد من القتلى المدنيين مع اتساع نطاق هجوم في شمال غرب سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون محليون يوم السبت إن ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 24 مدنيا منهم 11 طفلا على مدى اليومين الماضيين في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه جماعات المعارضة في تصعيد لهجوم تدعمه روسيا.
وأضاف المرصد أن ضربة جوية لقرية دير في صباح يوم السبت أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص معظمهم أطفال. وكانت ضربات جوية لقرية حاس يوم الجمعة أسفرت عن مقتل 13 مدنيا. وأوضح ناشطون محليون والمرصد أن من بين القتلى امرأة حبلى.
وكان الضحايا يحاولون الوصول إلى ملاذ آمن بعد فرارهم من مكان آخر.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن هدف الحكومة هو إجبار المدنيين على الفرار من مناطق كانت أهدأ نسبيا في إطار التصعيد العسكري الذي بدأ في أواخر أبريل نيسان.
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