بعثة الأمم المتحدة بليبيا: لا يوجد أثار لاستخدام مطار زوارة لأغراض عسكرية

وقالت البعثة في بيان "أوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بعثة تقييم إلى المطار، وبعد تفحص منشآت المطار وجميع المباني المجاورة، تمكنت بعثة التقييم من التأكد من عدم وجود أي أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة، وأثبت تقييم البعثة أنه لا يوجد مؤشر على الاستخدام العسكري لمطار زوارة وهو منشأة مدنية."

© AFP 2019 / Mahmud Turkia

وجددت البعثة إدانتها للهجمات التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على مطار زوارة، والتي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطار، بما في ذلك مدرج المطار.

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كما أشارت البعثة إلى أن أي هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وستقوم البعثة بمناقشة المعلومات والأدلة التي تم جمعها خلال زيارة مطار زوارة اليوم مع مجلس الأمن وفريق الخبراء والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، كما فعلت مع التقييمات التي أجرتها البعثة في أعقاب حوادث أخرى مماثلة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد شن غارات جوية على مطار زوارة بالعاصمة طرابلس، بعد حصوله على معلومات تفيد بوجود حركة لطائرات تركية مسيرة بالمطار.