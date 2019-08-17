الجبير: السعودية تؤمن بأهمية استقرار السودان

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، على هامش مشاركته في حفل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري"نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية".
وأكد الجبير على استمرار دعم السودان ماديا، عبر "صندوق التنمية السعودي".
وأضاف الجبير في سلسلة تغريداتعلى تويتر أن السعودية تؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان"نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية، واعتبر استقرار السودان جزءا مهما من استقرار المنطقة، ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأكد الجبير أن بلاده كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية.
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية.
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