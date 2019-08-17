وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الوقائع الميدانية تشير إلى احتمال قيام الجيش السوري بتطويق مدينة خان شيخون، موضحا بأن الجهود الميدانية انصبت خلال اليومين الفائتين على تطهير الأطراف الغربية والشمالية الغربية للمدينة ما قد يدلل على عدم رغبة الجيش في تعريض المدينة لصبيب ناري جراء الاشتباكات العنيفة المتوقعة مع مسلحي "جبهة النصرة" وحلفائها المنتشرين في اجيائها، والاكتفاء بمحاصرتها شمالا، الأمر الذي سيؤسس لتلاقي قواته القادمة من جهة الغرب مع وحداته المنتشرة في بلدة وتلال (سكيك) شرق خان شيخون.
وأوضح المراسل أن هذه الفرضية تعني نجاح الجيش بإطباق الطوق على التنظيمات الإرهابية المسلحة ليس فقط في خان شيخون، بل وأيضا ما تبقى من ريف حماة الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سبوتنيك تواكب عمليات الجيش السوري بمحيط مدينة خان شيخون الاستراتيجية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.