سبوتنيك تواكب عمليات الجيش السوري بمحيط مدينة خان شيخون الاستراتيجية... فيديو

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الوقائع الميدانية تشير إلى احتمال قيام الجيش السوري بتطويق مدينة خان شيخون، موضحا بأن الجهود الميدانية انصبت خلال اليومين الفائتين على تطهير الأطراف الغربية والشمالية الغربية للمدينة ما قد يدلل على عدم رغبة الجيش في تعريض المدينة لصبيب ناري جراء الاشتباكات العنيفة المتوقعة مع مسلحي "جبهة النصرة" وحلفائها المنتشرين في اجيائها، والاكتفاء بمحاصرتها شمالا، الأمر الذي سيؤسس لتلاقي قواته القادمة من جهة الغرب مع وحداته المنتشرة في بلدة وتلال (سكيك) شرق خان شيخون.

وأوضح المراسل أن هذه الفرضية تعني نجاح الجيش بإطباق الطوق على التنظيمات الإرهابية المسلحة ليس فقط في خان شيخون، بل وأيضا ما تبقى من ريف حماة الشمالي.