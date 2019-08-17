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اليمن... قيادي بالانتقالي يوضح الموقف من الحوثيين بعد أحداث عدن

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وتابع العفيفي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، نحن جزء لا يتجزأ من التحالف الذي تقوده ودولة الإمارات، وقد تكون هناك استراتيجية خلال الأيام القادمة، قد تختلف أو تتغير وفق معطيات المرحلة والواقع.

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف نائب رئيس الانتقالي، الكثير من قيادات الحوثيين في السابق كانوا يتحدثون عن مظلومية الجنوب والجنوبيين، لكن ما أود قوله أن الحوثيين جزء لا يتجزأ من المجموعة الزيدية، وقد تحالف معهم علي عبد الله صالح قبل موته وكان هذا التحالف أحد أسباب نهايته على أيديهم، الحوثيون هم من كانوا يتحدثون عن مظلومية الجنوب، لكن الواقع أننا جزء من التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات، وأي استراتيجية يقرها التحالف سنكون الجزء المهم بها.

وشهدت مدينة عدن الجنوبية أحداث دامية خلال الأيام العشرة الماضية سقط خلالها عشرات الضحايا بين قوات الحزام الأمني والقوات الموالية للشرعيىة استمرت لمدة خمسة أيام انتهت بسيطرة قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات على قصر الرئاسة في "معاشيق" بعدن والمقار الحكومية وهروب أعضاء الحكومة من عدن قبل وقف التهدئة وبدأ حوارات الرياض.

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