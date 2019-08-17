- 1/2
- 2/2
وقالت الخارجية البحرينية في بيان، عبر موقعها الرسمي: "تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، في عمل إرهابي جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيمًا على إمدادات الطاقة للعالم أجمع".
وتابع البيان، "تؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم دائمًا لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام معها في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مُسيرة.
© REUTERS / Ahmed Jadallah
وجددت القوات المسلحة اليمنية، التابعة للحوثيين، الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت.
بدوره، قال مصدر سعودي، ان هجوما بطائرة بدون طيار شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على حقل نفط في شرق السعودية تسبب في حريق بسيط في مصنع للغاز لكن لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.
وقال المصدر، حسب وكالة "رويترز"، إن "الهجوم على حقل شيبة النفطي نفّذ على الأرجح بثلاث طائرات بدون طيار"، مضيفا أنه "لم يتسبب في خسائر بشرية وأن الحريق قد تم إخماده".
كما أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أن "فرق الاستجابة سيطرت على حريق محدود، وقع صباح اليوم السبت، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات.
وأكدت الشركة، في بيان لها، أن "إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث، مشيرة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حال توفرها"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول دولة خليجية تعلق على هجوم الحوثيين على حقل الشيبة السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.