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وقال الحوثي في كلمة متلفزة، اليوم السبت، إن "عدوان السعودية وتدخلها التي وصلت إلى انتهاك سيادة اليمن لن تفيدها، ولن تحقق لها الأمن والاستقرار".
وأضاف، "كان بإمكان السعودية أن تتعامل مع شعبنا على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأوضح زعيم جماعة "أنصار الله"، "مصلحتكم الحقيقية هي في وقف العدوان على بلدنا وشعبنا".
وأشار إلى أنه "في حال استمرار العدوان، ستخسر السعودية سمعتها على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي في العالم".
وتابع "من هب ودب يستنزفكم اقتصاديا، ولا تملكون آلية للنظام المالي".
وذكر أن "مختلف الدول العالمية تحاول حلب السعودية اقتصاديا واليد الطولى في هذا الموضوع هي للأمريكي"، مؤكدا أن "خسارات قوى العدوان الاقتصادية ستزداد في حال استمرارهم، وأمريكا تستغل اندفاعكم وتحلبكم بشكل رهيب".
وشدد على أن "الطموحات في الزعامة الإقليمية لن تتحقق للسعودية في حال استمرار العدوان، الذي بات الخطر الأكبر عليكم".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجميع يريد حلبكم"... الحوثي يشن هجوما حادا على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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