دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تعتزم وزارة التجارة الأمريكية تمديد المهلة الزمنية التي كانت قد منحتها لشركة هواوي الصينية لشراء ما تحتاجه من الشركات الأمريكية وذلك لمدة 90 يوم إضافية.

وكانت هواوي قد حصلت على رخصة مؤقتة لمواصلة مزاولة أعمالها مع الشركات الأمريكية منذ مايو الماضي تنتهي في 19 اغسطس الجاري.

وبهذا فإن هواوي ستتمكن من مواصلة الحصول على ما تحتاجه من مكونات وقطع وتحديثات برمجية لهواتفها من الشركات الأمريكية مثل كوالكوم وجوجل وذلك لمدة 90 يوم إضافية تبدأ من 19 اغسطس.

ومن المتوقع أن يعقد رئيسا الولايات المتحدة والصين اجتماعاً يبحثان فيه قضية شركة هواوي والحظر المفروض عليها ضمن سياق الحرب التجارية بين البلدان نهاية الأسبوع الجاري.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظراً على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة هواوي وتقديم الخدمات والمنتجات لها وذلك بحجة أنها تساعد الحكومة الصينية على التجسس.

وتلقت وزارة التجارة الأمريكية طلبات من 50 شركة أمريكية على الأقل لتزويد شركة هواوي بما تحتاجه من منتجات وخدمات، وتتوقع تلقي المزيد من الطلبات لاحقاً.

يذكر أن هواوي أنفقت العام الماضي 11 مليار دولار في أمريكا لقاء شراء منتجات شركات أمريكية مثل شرائح المعالجات والذاكرة والاتصالات من انتل وكوالكوم ومايكرون وغيرها.

التدوينة الولايات المتحدة تخطط لتمديد مهلة إلغاء حظر هواوي 90 يوم إضافية ظهرت أولاً على عالم التقنية.