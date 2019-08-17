دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ستفي يوتيوب بوعدها الذي قطعته بداية العام الجاري لمن ليس لديه حساب مدفوع Premium بحيث يمكنه مشاهدة المحتوى الحصري مجاناً وذلك بدءاً من يوم 24 سبتمبر المقبل.

وتعرض يوتيوب المحتوى الحصري على قناة رسمية خاصة بها يمكنك متابعتها للحصول على كل المحتوى الحصري الجديد من برامج ومسلسلات وأفلام وتغطية فعاليات وغيرها مجاناً.

بالطبع لن تكون تجربة المشاهدة مجاناً كما يحصل عليه المشتركين المدفوعين، بل ستكون هناك إعلانات.

أما لو كان لديك اشتراك مدفوع Premium فإنك ستحصل على نفس المحتوى بدون إعلانات ومحتوى إضافي خاص بك وإمكانية مشاهدة كل حلقات الموسم من مسلسلك المفضل بنفس يوم عرضه بالإضافة لإمكانية التنزيل للمشاهدة بدون انترنت.

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تقول يوتيوب أن بعض المحتوى الحصري من مسلسلات وأفلام سيتاح للمشاهدة بدون اشتراك، في حين أن المصادر الأخرى تشير إلى أن كافة المقاطع الحصرية ستتاح مجاناً وإن كانت بإعلانات أو بتأخير عن موعد العرض للمشتركين المدفوعين.

ويكلف الاشتراك المدفوع من يوتيوب 12 دولار شهرياً مقابل الحصول على الكثير من المزايا الخاصة إضافة للمحتوى الحصري، هناك الآن خاصية التنزيلات المقترحة، وإمكانية التبديل بين الفيديوهات الغنائية كصوت أو كفيديو مع صوت بلمسة واحدة، مع إمكانية تنزيل حتى 500 أغنية من قائمة الإعجابات أو قوائم التشغيل المتنوعة.

التدوينة يوتيوب ستبدأ بعرض المحتوى الحصري لغير المشتركين مجاناً ظهرت أولاً على عالم التقنية.