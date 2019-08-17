لبنان: 11 نائباً يطعنون في قانون موازنة 2019 أمام «الدستوري»

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بيروت: «الخليج»

قدم العسكريون المتقاعدون، أمس، عبر النائبين شامل روكز، وجان طالوزيان، طعناً في بنود موازنة المالية العامة لعام 2019 أمام المجلس الدستوري، بعد تأمين توقيع 11 نائباً على الطعن ضد بعض المواد، لا سيما المواد المتعلقة بفرض رسم طبابة على رواتبهم التقاعدية، وكذلك فرض ضريبة دخل تصاعدية على هذه الرواتب، في حين خرقت طائرة استطلاع «إسرائيلية»، أمس، الأجواء اللبنانية من فوق منطقة بنت جبيل، واتجهت إلى قرى قضاء مرجعيون، ورمت مواد قابلة للاشتعال في نقاط عدة فوق الحدود الفاصلة مع فلسطين المحتلة المحتلة، ما ادى الى اشتعال حريق هائل بمحاذاة الشريط الحدودي وامتدت النيران الى الجهة المقابلة من الحدود.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن ما تحقق في الورقة الاقتصادية المالية التي أقرت في اجتماع القصر الرئاسي يوم الجمعة 9 من الشهر الجاري، يعد أمراً مهماً جداً، مؤكداً في دردشة مع الإعلاميين من قصر بيت الدين، تصميمه على متابعة تنفيذ هذه الورقة، معرباً عن أمله في أن يتعاون الجميع لوضعها موضع التنفيذ لا سيما أنها أقرت بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وإذا لم يستطع كل هؤلاء تنفيذ الورقة، فهذا يعني عدم وجود حكم، مشيراً إلى أن الإعلام هو من يجب أن ينقل أصداء المصالحة وسط الرأي العام.

على صعيد آخر، أطلق جيش الاحتلال «الإسرائيلي» أمس، رشقات رشاشة ثقيلة من موقع رويسة العلم، باتجاه محيط الموقع، لنحو نصف ساعة وبشكل متقطع، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء قرى العرقوب، ومزارع شبعا المحتلة. وفي سياق متصل مشّطت قوة «إسرائيلية» مدعومة بسيارتي جيب «هامر»، أمس، الطريق العسكري بمحاذاة السياج التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل، قابلتهم في الجانب اللبناني وتحديداً في محاور عين عرب والوزاني والمجيدية، دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» لمراقبة الوضع.