شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة فى معقل الحوثيين بمحافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش اليمنى، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، السبت، مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثى أقصى شمال البلاد.
ووفقا لـ"العربية الحدث"، أكد العميد هايل القشائى، قائد اللواء الثالث حرس حدود، أن قوات الجيش حررت قرية خشبان، بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجى والمطلة على قرية آل حسن.
ولفت القشائى إلى أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد الانقلابيين إلى أغلب مواقعها فى جبل النار.
كما تواصل قوات الجيش تقدمها وسط انهيارات كبيرة فى صفوف الميليشيات، بحسب القشائى، الذى أكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين، وتدمير آليات تابعة لهم.
ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة فى أكثر من 8 محاور قتالية فى معقل الميليشيات بمديريات صعدة.
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