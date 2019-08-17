شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير: الاحتلال ينصب كاميرات بالضفة والقدس لمراقبة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل نشاطاتها الاستيطانية بأكثر من منطقة فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة، وأنها عززت من نصب أجهزة وكاميرات المراقبة بالضفة لمراقبة الفلسطينيين.

وأوضح المكتب فى تقريره الأسبوعى الصادر اليوم السبت أن ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية" فى القدس المحتلة وافقت مؤخرًا على خطتى بناء 641 وحدة استيطانية فى المدينة، وتشمل الخطة بناء مبنيين سكنيين، بالإضافة إلى مبنى صناعى ومراكز رعاية صحية وكنيس يهودى.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت فى سياق حمى الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها فى سبتمبر المقبل المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، فى سياق جذب المزيد من الناخبين القاطنين فى المستوطنات، والداعمين للبناء الاستيطانى.