شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: القوات المسلحة السودانية ستعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستبذل الغالى والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني.

وقال البرهان، فى كلمة فى ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية فى الخرطوم، اليوم السبت، والذى شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا، إن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهداً بأن تقوم المؤسسة العسكرية فى الفترة المقبلة بدورها كاملا فى الحفاظ على مكتسبات الثورة.

وأضاف أن الشباب الذين كانوا وقود هذه الثورة مدعوون الآن للانتقال لعملية بناء السودان الجديد، مشيرا إلى أن مرحلة التفاوض كشفت عن قيادات للثورة يتمتعون بالروح الوطنية.

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وأشار إلى أن الثورة حققت أهدافها بجهد الشعب السوداني، مشيا بدور القوات المسلحة فى دعم مطالب الشعب وحمايته.

وشكر الوساطة الأفريقية على جهودها فى إنجاز الاتفاق، وأيضا الدول والمؤسسات التى ساندت السودان فى الفترة الماضية.