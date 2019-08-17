"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الحوثي على حقل الشيبة السعودي

الرياض / الخليج 365

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، "الاعتداء الإرهابي" الذي تعرض له حقل الشيبة النفطي جنوب شرقي السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، عبر بيان، إن "المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة".

وحذّر من أن "الحادثة تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم".

وأكد العثيمين "وقوف المنظمة مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن حقل الشيبة جنوب شرقي المملكة تعرض لـ"عمل إرهابي" بطائرات مسيرة.

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فيما أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية تنفيذ هجمات "بعشر طائرات مسيرة" استهدفت منشآت نفطية في الحقل التابع لشركة "أرامكو".

وأوضح الفالح، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارا محدودة، ودون أي إصابات بشرية".

وأكد أن "إنتاج المملكة وصادراتها من النفط لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الحوثيون شن هجوم مماثل بـ7 طائرات مسيرة قالت إنه استهدف محطتي ضخ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة. وأكدت المملكة، آنذاك، وقوع الهجوم، وقالات إنه أدى إلى اندلاع حريق.

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