البحرية الليبية: إنقاذ 278 مهاجرا غير نظامي

طرابلس/ جهاد نصر، ربيع أبو زامل/ الخليج 365
أعلنت البحرية الليبية، السبت، تمكنها من إنقاذ 278 مهاجرا غير نظامي من عرض البحر في 4 عمليات إنقاذ جرت خلال عيد الأضحى.
وفي بيان نشر عبر صفحتها الرسمية، اليوم، قالت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا: "دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط وطرابلس والغربي) تمكنت الثلاثاء (ثالث أيام العيد) من إنقاذ 4 قوارب مطاطية".
وحسب البيان، "كان على متن تلك القوارب 278 مهاجرا غير نظامي بينما تمت عملية الإنقاذ شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة".
وأوضح البيان أن المهاجرين من السودان ومصر وتشاد والنيجر وبنين. وهناك حالة وفاة واحدة بين المهاجرين، دون توضيح ظروف الوفاة أو سببها.
وتعد ليبيا مركزا للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.
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