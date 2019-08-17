ضبط 186 مهاجرا غير نظامي خلال يومين غربي تركيا

إزمير (تركيا) / مراسلون / الخليج 365

ضبطت السلطات التركية، خلال يومي الجمعة والسبت، 186 مهاجرا غير نظامي في ولاية إزمير غربي البلاد أثناء محاولتهم التسلل إلى أوروبا بطرق غير قانونية.

وحسب مصادر محلية لمراسل الخليج 365، ضبطت فرق خفر السواحل التركية 186 مهاجرا على متن 4 قوارب في مناطق ساحلية مختلفة بولاية إزمير.

Advertisements

وأوضحت المصادر أنه تم ضبط قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء "ديكيلي" على متنه 34 مهاجرا بينهم 16 طفلا، وثان قبالة سواحل قضاء "قره بورون" على متنه 47 مهاجرا، وثالث قبالة سواحل منطقة "رأس قره عبدالله" على متنه 46 مهاجرا، ورابع قبالة سواحل قضاء "سفر حصار" على متنه 59 مهاجرا.

وشملت جنسيات المقبوض عليهم مواطنين من سوريا وفلسطين واليمن وإفريقيا الوسطى والكونغو وإرتيريا والصومال وأفغانستان.

وأشارت المصادر إلى أن المهاجرين نقلوا إلى مديرية الهجرة في إزمير لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.