ضبط 39 مهاجرا غير نظامي في "جناق قلعة" التركية

جناق قلعة/ الخليج 365
ضبطت فرق الدرك التركية، السبت، 39 مهاجرا غير نظامي كانوا يستعدون للتسلل إلى اليونان، من ولاية جناق قلعة، شمال غربي البلاد.
ورصدت الفرق، مجموعة من المهاجرين بين الأشجار، على ساحل قرية بكتاش، في قضاء أيواجيك، حيث كانوا يستعدون للتوجه إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية.
وتبين أن المهاجرين بينهم أطفال ونساء، يحملون الجنسية السورية والأفغانية.
وأحيل المهاجرون إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجيك، لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.
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