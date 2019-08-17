أطياف_المدينة ترافق مصابي مسجدي #نيوزيلندا أثناء زيارتهم لـ #المدينة_المنورة

صحيفة الخليج الالكترونية

قدم الدكتور ناصر بن عقيل الطيار، مؤسس منتدى (أطياف المدينة)، شكره وجزيل امتنانه، لملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين، لاستضافته مصابي مسجدي النور وليبود بنيوزلندا.

ورافقهم المستشار عصام بكر الطيار مشرف المنتدى، والمهندس محمد الزكزكي رئيس لجنة العلاقات العلاقات، وآلاء السمان عضو اللجنة الاعلامية للمنتدى، أثناء زيارتهم للمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف.

وشكر الدكتور الطيار كل من أسهم في تسهيل زيارتهم والاحتفاء بهم، وفِي مقدمتهم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الدكتور محمد الخضيري وقائد قوة الحرم النبوي العقيد طارق القرافي، الذي كان على رأس مستقبليهم والحفاوة بهم وتسهيل زيارتهم للحرم النبوي الشريف والروضة الشريفة أثناء أداء صلاة الظهر ليوم الخميس الموافق ١٤/١٢/١٤٤٠، ورافقهم أثناء زيارتهم للحرم مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة، والرائد عبد العزيز عبدالله العنزي من قوات أمن الحرم والذين رافقا ضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى إتمام زيارتهم للمسجد النبوي الشريف، والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصلاة في الروضة الشريفة، حتى مغادرتهم، في ظل حفاوة بالغة ورعاية كريمة.

كماقامت الاعلامية آلاء السمان عضو لجنة العلاقات واللجنة الاعلامية لأطياف المدينة بمرافقة الفريق النسائي من أسر الشهداء والضحايا لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة وضم الفريق النسائي

قائدة شرطة أوكلاند التى هزت العالم بخطابها الشهير بعد الحادث والتي كانت من ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين وأسر الشهداء.

وقالت: ” أنا حزينة جدا على ما جرى فقد كان غير متوقعا و مآساويا، وهذا الهجوم يعد فاجعة للمجتمع النيوزلندي وعلى المجتمع المسلم و اليوم قصدنا الروضة الشريفة وجمع أسر الشهداء للدعاء لهم في هذا المكان المبارك تغمدهم الله برحمته وتقبلهم من الشهداء .

Advertisements

وأضافت: نحن سعداء جدا لتحقيق رغبتنا بزيارة الحرمين الشريفين، والذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة، فما لقيته حفاوة استقبال من مكة المكرمة أسعدني وعندما أتيت للمدينة أبهرني تعامل أهلها وإكرامهم لنا فأحسست أني منهم.

وأعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل الذي تصادف وجودها في الروضة الشريفة والتقائها بهن عن شديد آلمها وحزنها للمصاب الجلل وكان لحفاوة لقائها لهن ومواساتهن أكبر الأثر لأسر الشهداء معربة عن حزنها لما حدث سائلة الله أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وقال الدكتور فراس الحربي ابن الشهيد محسن الشهير برفعه السبابة، أننا سعيدون مما نراه جهود المملكة العربية السعودية باتت لاتقدر بثمن وفروا سبل الراحة لنا وفق ترتيبات منظمة حقا ماكان له اكبر الأثر في تخفيف مصابنا.

كما قامت وكالة رئاسة الحرمين الشريفين بالمدينة باستقبال حافل لرئيس الوفد الشيخ محمد عامر رئيس اتحاد علماء نيوزيلندا وبرفقته الحاج اثنين أحد المصابين والدكتور فراس الحربي ابن الشهيد محسن الحربي شهيد مسجد النور بمرافقة المستشار عصام بكر الطيار المشرف العام لأطياف المدينة والمهندس محمد الزكزي رئيس لجنة العلاقات لأطياف المدينة وقد تم تكريمهم من قبل فضيلة الشيخ عبدالرحمن الرحيلي الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية ومحمد سكر الوكيل المساعد للشؤون التطويرية والخدمية لرئاسة الحرمين الشريفين.

وأشادوا جميعهم بالتقدير الذي تم في استقبال أسر ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزلندا، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لكرمه واستضافتها في المسجد النبوي الشريف ويشكر حجاج ضيوف الرحمن رئاسة الحرمين ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف ممثلة في فضيلة الدكتور محمد الخضيري نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف.