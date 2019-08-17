حفل معايدة لنزلاء النقاهه بالرياض

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – سهيل السهيل : استمرارا لدوره الريادي أقام فريق نواة الخير التطوعي بالتنسيق والتعاون مع إدارة قسم العلاقات العامة والصحة بالمستشفى حفل معايدة لنزلاء مستشفى النقاهة بالرياض وذلك رابع أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث أقيم الحفل على مسرح قاعة الألعاب الرياضية ، وقد بدء الحفل بجولة تعريفية على الأركان المتنوعة والتي شملت ركن التراث الشعبي وركن التصوير وركن الضيافة ، تلى ذلك فقرات الحفل والتي بدأت بآيات من القرآن الكريم ثم السلام الملكي وأعقبه كلمة لقائدة الفريق أ/حنان البخيت وكلمة أخرى لمديرة قسم العلاقات العامة بالمستشفى أ/فطوم الوادي ، وبعد ذلك قدم للحضور عرض مرئي لأهم إنجازات الفريق ، أعقبه كلمة لنائبة قائدة الفريق أ/نداء القصيبي ، وبعد ذلك استمتع الحضور بمشاهدة عرض مسرحي فكاهي أضفى جوا من الابتسامة والمرح ، وفي نهايته ألقى أ/حسين السالم مسؤول المراقبة والجودة بالرعاية الصحية كلمة قدم من خلالها عشر بطاقات رعاية صحية هدية لنزلاء المركز ، وعقب ذلك قام مدير الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس أ/منصور السعران بتكريم حارس المنتخب السعودي ونادي النصر سابقا الكابتن سالم مروان (شفاه الله)ومنحه وسام التميز ، ليأتي بعدها تكريم شركاء النجاح ورعاة الحفل وتقديم الهدايا التذكارية للنزلاء وتكريم متطوعي الفريق ، واختتم الحفل بتقديم وصلات شعبية تمثلت في فن السامري والخبيتي والعرضة السعودية والتي شارك بها الحضور لتكون ختام الحفل .

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