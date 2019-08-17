دراسة: سبب يساهم في تطور #السرطان يمكن إزالته

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صحيفة الخليج الالكترونية
اكتشف علماء جامعة بريستول البريطانية، أن الوزن الزائد والسمنة يضاعفان من خطر تطور العديد من أنواع السرطان على الأقل مرتين.
ويفيد موقع MedicalXpress ، بأنه تمكن الباحثون من تحديد نشاط الجينات في الأنسجة المتورمة بثمانية أنواع من السرطان، التي لها علاقة بالسمنة. بعد ذلك استخدم الباحثون طريقة التوزيع العشوائي التي تتمثل في قياس التوزيع الطبيعي للجينات، وتسمح بتحديد دور هذا العامل أو ذاك في تطور المرض، لكشف العلاقة بين السبب والنتيجة.
وقد تمكن الباحثون في هذه الدراسة من تحديد العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم (العلاقة بين كتلة الجسم ومربع الطول)، وخطر تطور المرض، بعد استبعاد الجينات التي تساهم في السمنة وتشكل الأورام.
ووفقا للتقديرات، 6% من جميع أنواع السرطان المنتشرة في البلدان المتطورة يسببها الوزن الزائد. ولكن نتائج الدراسة الجديدة أظهرت أن دور الوزن الزائد والسمنة أكبر من ذلك بكثير.
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