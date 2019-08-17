وزير الطاقة السعودي: هجوم الحوثيين على حقل نفط سعودي يستهدف تعطيل إمدادات الطاقة العالمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي إن هجوم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بطائرات مسيرة على حقل نفط سعودي يوم السبت يستهدف تعطيل إمدادات النفط العالمية. وأضاف الفالح ”هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم“.

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