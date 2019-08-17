الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقيع وثائق الفترة الانتقالية بين الأطراف السودانية وقع تحالف المعارضة الرئيسي في السودان والمجلس العسكري الحاكم بشكل نهائي وثائق الفترة الانتقالية يوم السبت. وجرى التوقيع في حضور شخصيات إقليمية ودولية من بينها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس جنوب السودان سلفا كير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع وثائق الفترة الانتقالية بين الأطراف السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.