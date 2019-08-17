- 1/2
- 2/2
وأكد وزير خارجية فنلندا، بيكو هافيستا، كونه ممثل اللاتحاد الأوروبي في كلمة ضمن مراسم التوقيع على الاتفاق "هذا الاتفاق لا يمكن أن يلبي تطلعات كل الناس، لكنه فرصة لتحقيق السلام داخل السودان".
وأضاف" لابد أن تكون هناك حكومة مدنية وحكام مدنيون حتى يكون هناك نجاح لهذه المبادرة ولهذا الاتفاق، وكل الفرقاء السياسيين لابد أن يتفقوا حول هذه الاتفاقية، فهي شاملة ولا يوجد أفضل منها"
MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وشهد التوقيع على الوثيقة من المجلس العسكري نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومن الشهود الموقعين على المراسم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، وممثل دول الترويكا.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل الاتحاد الأوروبي: اتفاق السودان لا يلبي تطلعات الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.